Exibição de motos termina com 2 mortos em SP Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas na madrugada de hoje, no momento em que dezenas de pessoas assistiam a manobras arriscadas feitas por motoqueiros em frente a um posto de gasolina no bairro da Matriz, região central de Mauá, no Grande ABC. Segundo a Polícia Militar, uma dos motos acabou se desgovernando durante a exibição, atingindo um grupo de pessoas. Não foi informado ainda se o responsável pelo acidente está entre as vítimas, todas do sexo masculino, ou se fugiu. Um dos feridos morreu no local. Outro, quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Municipal Radamés Nardini. Duas pessoas, em estado grave, foram levadas para o pronto-socorro da região. O caso está sendo registrado no plantão da delegacia central de Mauá.