''Êxito do BC não é de uma pessoa''

Em meio às especulações sobre o destino político do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, e à elevação das taxas de juros no mercado futuro, o diretor de Política Econômica do BC, Mário Mesquita, aproveitou a divulgação do relatório de inflação para mandar um recado: o compromisso com o regime de metas de inflação é do BC, e não de uma pessoa ou da diretoria. E quem achar que a autoridade monetária vai mudar de estratégia vai se decepcionar. "O êxito do BC não é de uma ou outra pessoa, mas de toda a instituição", acrescentou.

Ele fez referência a "análises precipitadas" de que a política de metas não daria conta dos choques criados pela atual crise econômica. "Ficou provado o contrário. Ficou provada a resiliência do regime. Houve mais um choque, e mais uma recuperação. Quem acredita no regime fica mais confortável."

Ele foi enfático e até repetitivo em destacar que o BC, como instituição, está comprometido com o sistema de metas. "Não deve restar dúvidas de que o BC é totalmente comprometido com esse regime, que tem servido o País muito bem. Esse compromisso não é de uma pessoa, não é da diretoria, é de todo o banco." Em relação à calibragem dos juros, ele afirmou que o fato de as expectativas de inflação estarem dentro da meta mostra que a atuação do BC tem sido adequada.

O diretor também fez um alerta aos investidores: apostas de mudanças na política do BC podem provocar prejuízos. "A desconfiança do compromisso do BC com o regime de metas, em geral, tem dado um resultado ruim", disse.

Mirando na recente alta das taxas no mercado de juros futuros, Mesquita afirmou que "frequentemente os bancos se posicionam achando que o BC vai mudar sua estratégia, mas eles (os bancos) acabam se decepcionando".