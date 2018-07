Expansão da Linha 5-Lilás do Metrô-SP começa amanhã O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), dá início amanhã às obras de expansão da Linha 5-Lilás do metrô, no trecho entre as estações Adolfo Pinheiro e Chácara Klabin. Estarão presentes também o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, e o presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Sérgio Avelleda.