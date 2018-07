Expansão de serviços no Brasil tem ritmo mais lento em 7 meses em março--PMI A expansão do setor de serviços do Brasil registrou em março o ritmo mais lento em sete meses, afetada pela desaceleração do volume de novos pedidos, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Markit divulgada nesta quarta-feira.