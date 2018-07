Expansão deve ocorrer nas instituições públicas

Segundo Milton de Arruda Martins, secretário de gestão do trabalho e educação em saúde do Ministério da Saúde, os cursos privados de Medicina que comprovarem qualidade poderão ser autorizados, mas o governo dará mais atenção às possíveis vagas na rede pública.

"Queremos investir na formação. As mensalidades de cursos particulares são muito altas. Tem escola que cobra mais de R$ 6 mil por mês", diz Martins.

Os valores pesam no bolso do aluno em praticamente todos os Estados. O Centro Universitário Nilton Lins, no Amazonas, por exemplo, cobra R$ 5.142 de mensalidade. Na Universidade de Marília (Unimar), em São Paulo, o valor mensal é de R$ 5.989. Já no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) o custo é de R$ 3.964 mensais no primeiro período, mas a mensalidade ultrapassa R$ 7 mil no último ano do curso.