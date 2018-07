Expansão do setor de serviços do Brasil desacelera em outubro--PMI O setor de serviços do Brasil mostrou expansão em outubro pelo segundo mês seguido diante de uma demanda mais forte, mas a um ritmo mais fraco do que no mês anterior, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do instituto Markit divulgada nesta terça-feira.