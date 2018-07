Expansão é vigorosa, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirma que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre do ano passado mostra rápida expansão da atividade econômica. "Os dados confirmam que, após breve processo recessivo, a economia brasileira entrou em fase de expansão vigorosa, com aceleração na margem", citou Meirelles em nota.