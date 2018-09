Expansão faz paulistano trocar ônibus por metrô

A Prefeitura atribui a queda ao fato de a Linha 4-Amarela - paralela ao corredor - ter passado a fechar mais tarde, absorvendo, assim, parte da demanda do fim da tarde. Situação parecida ocorreu no Expresso Tiradentes, ex-Fura Fila. O serviço foi usado por 5 mil pessoas a menos na média de junho, ante igual período de 2010. A redução se explica pela extensão da Linha 2-Verde à Vila Prudente.

Segundo especialistas, a tendência é de que essa migração aumente a partir de segunda, quando o trecho entre as Estações Butantã e Paulista da Linha 4 passará a horário integral. Além disso, o ramal será ampliado ao centro. "Com o tempo, as pessoas passarão a usar os ônibus para os trajetos curtos e o metrô para os mais longos", diz Rogério Belda, diretor da Associação Nacional de Transportes Públicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.