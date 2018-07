Expectativa baixa = diversão

O elenco é OK: Michael Fassbender é sempre competente, Charlize Theron está bem como antagonista da tripulação e o resto dos atores não chega a comprometer, embora não tenham nenhum brilho. O que nos deixa com a história, que caminha sobre a temática de Erich von Däniken (do clássico 'Eram os Deuses Astronautas?') e da série 'Ancient Aliens', do History Channel, mas logo descamba para a tensão de um filme de horror B.

E é aí que 'Prometheus' funciona: tem o roteiro de um filme de baixo orçamento mas é filmado como uma superprodução. Não chega a ser bom, mas também não é ruim. Ao menos diverte.