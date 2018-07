Expectativa de furacão pode afetar voos aos EUA A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que, diante da possibilidade de o furacão Sandy chegar à Costa Leste dos Estados Unidos, voos com esse destino podem ser cancelados ou atrasados por questões de segurança. A Anac alerta aos passageiros que, antes de sair de casa para viajar, confirmem o horário e a manutenção de seus voos com destino àquele país junto às companhias aéreas com as quais adquiriram seus bilhetes.