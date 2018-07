Expectativa de goleada na Vila Belmiro

ESPECIAL PARA O ESTADO

SANTOS

O Santos recebe o Naviraiense (MS), hoje às 21h50, na Vila Belmiro, com um pé na segunda fase da Copa do Brasil. Como ganhou por 1 a 0 o jogo de ida, em Campo Grande, o clube paulista se classifica até com um empate. Mas a expectativa é de uma goleada, com show dos novos Meninos da Vila, em razão da diferença de qualidade entre as duas equipes. Se obtiver a vaga, na próxima fase o Santos enfrentará, como visitante, Remo (PA) ou São Mateus (ES).

O técnico Dorival Júnior deixou para escalar o time apenas após a última avaliação médica, hoje à noite, pouco antes do jogo. "Vários atletas estão se queixando de dores", justificou o treinador.

Ele está preocupado com o desgaste que a equipe sofreu nas partidas diante do Paulista (vitória dramática, no fim, por 3 a 2, em Jundiaí) e da Portuguesa (1 a 1, no Canindé) e até cancelou o treino dos titulares que estava marcado para ontem cedo, no CT Rei Pelé. "Eu pretendo escalar a equipe que vai enfrentar o Palmeiras, domingo, mas não sei se será possível. Não vou privilegiar nenhuma competição e nem poupar jogadores. O que posso fazer é resguardar um ou dois titulares se achar necessário."

Dorival Júnior não costuma esconder o time. Para justificar o mistério, ele citou os problemas de Neymar - sofreu uma joelhada de Rodrigo Mancha na coxa direita, durante o aquecimento para o jogo contra o Paulista - e de Léo - recupera-se de uma fibrose na coxa esquerda e não joga desde o fim de fevereiro. O técnico apenas antecipou que poderá escalar Maranhão na lateral-direita, mas é provável que faça outras mudanças, procurando reforçar o sistema defensivo. Dorival não quer ser surpreendido como nos dois últimos jogos, quando o time sofreu o gol e teve que correr muito para evitar a derrota.

Mesmo assim, Neymar está confirmado na equipe titular. Quem deve sobrar no ataque é o centroavante André, que dará lugar ao volante Rodrigo Mancha, uma tentativa do treinador para deixar sua equipe um pouco mais equilibrada mesmo no duelo em casa.

Tomando por base as dificuldades que o time enfrentou no primeiro jogo, no Estádio Morenão, em Campo Grande, Dorival Júnior acredita que o Naviraiense vai querer aproveitar a chance de surpreender na Vila Belmiro.

"Eles têm pretensões maiores e não vão ficar apenas se defendendo", disse o técnico. "Mas, diante da necessidade do Naviraiense de se expor um pouco mais, espero que o Santos esteja numa noite inspirada e busque incessantemente o gol."