Expectativa de volta ao Brasil conforta Massa na Hungria

O piloto da Ferrari sofreu lesões com risco de morte ao ser atingido no capacete por uma mola de suspensão que se desprendeu do carro do compatriota Rubens Barrichello e perdeu o resto da temporada 2009 de Fórmula 1.

No entanto, em vez de temer seu segundo retorno a Hungaroring, o brasileiro se sente totalmente confortável e prevê uma melhora ainda maior na corrida de domingo, após uma forte performance na Alemanha na semana passada.

"É um circuito que eu realmente gosto de pilotar", disse Massa, ofuscado por uma temporada e meia pelo seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, durante entrevista coletiva na quinta-feira.

"Em 2009, no meu acidente, com certeza a cada ano alguma coisa acontece. O ano passado foi o melhor quando eu terminei em quarto. Espero que neste ano, possamos terminar no pódio e tentar ganhar. É um lugar que eu amo vir."

"Eu estava com o médico que me operou ontem, é sempre um prazer. É algo que você nunca vai esquecer", acrescentou o piloto, sexto na classificação geral na temporada.

Massa perdeu o quarto lugar em Nuerburgring no domingo passado, o que teria sido a sua melhor classificação do ano, quando um pitstop confuso no final permitiu ao campeão mundial Sebastian Vettel ultrapassá-lo.

O piloto espera retornar com força após o intervalo de meio de temporada da Fórmula 1, que será retomada com o Grande Prêmio da Bélgica, em 28 de agosto.

"Eu irei ao Brasil. Um pouco de tempo em casa é sempre bom. É inverno, mas casa é sempre casa", disse ele com um sorriso.

"(Fernando) fez um trabalho melhor, não tenho problema de dizer isso. Espero chegar lá e estamos trabalhando para isso."