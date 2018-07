Expectativa do consumidor volta a nível pré-crise, aponta CNI

O índice nacional de expectativa do consumidor, divulgado nesta sexta-feira, subiu 4,7 por cento no terceiro trimestre, para 115,4 pontos. O dado ficou praticamente empatado com os 115,6 pontos registrados há um ano e pouco abaixo do recorde histórico de 116,0 pontos do terceiro trimestre de 2006.

"A expectativa do brasileiro com relação ao desemprego foi a que mais melhorou entre um levantamento e outro", destacou a CNI em nota. Esse componente passou de 118,4 para 129,6 pontos, indicado mais otimismo com emprego.

O indicador de confiança sobre a renda própria subiu de 110,5 pontos no segundo trimestre para 113,8 pontos. A situação financeira também melhorou e o endividamento dos brasileiros diminuiu.

"Por tudo isso, é possível esperar um aumento de demanda para os próximos meses", acrescentou a CNI.

A pesquisa também mostrou que o brasileiro está mais disposto a comprar bens de valor maior, mas não espera aumento da inflação.

A sondagem da CNI baseia-se em 2.002 entrevistas, realizadas em 142 municípios do país, entre os dias 11 e 14 de setembro.

(Texto de Daniela Machado)