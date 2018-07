Expedia vai comprar fatia em site de turismo alemão

A Expedia, cujas marcas incluem Hotwire e Hotels.com, disse em comunicado que o trivago dobrou sua receita a cada ano desde 2008 e atualmente projeta cerca de 100 milhões de euros (por volta de 132 milhões de dólares) em receita líquida para 2012. A companhia acrescentou que o trivago inclui resultados de busca de mais de 600 mil hotéis em 140 locais em mais de 30 países.

A aquisição "provavelmente lhes concede algumas oportunidades de marketing adicionais", disse o analista Michael Millman, da Millman Research Associates.

Ele acrescentou que a compra é "consistente" com a decisão do Priceline.com de expandir suas capacidades de pesquisa de viagens e publicidade ao anunciar a aquisição da Kayak Software.

O acordo da Expedia deve ser concluído no primeiro semestre de 2013, sujeito à aprovação de autoridades de competição. A Expedia disse que espera que a compra some lucro por ação excluindo itens excepcionais no próximo ano.

A equipe de gestão do trivago deve continuar operando independentemente de Dusseldorf, Alemanha, após a conclusão da aquisição.

(Reportagem de Karen Jacobs)