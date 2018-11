Expedição defende o peixe-boi do Amazonas Começa neste mês o projeto Protegendo a Vida na Amazônia, uma expedição educativa pelo Rio Uatumã, afluente da margem norte do Rio Amazonas. O objetivo da expedição, patrocinada pela Tetra Pak, é falar à população de 26 comunidades ribeirinhas sobre a importância da preservação ambiental. As palestras são realizadas a bordo de um barco, que leva membros do Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos da Vila de Balbina (AM). Um peixe-boi adulto, chamado Castanho, integra a "tripulação" do barco. Isso serve para lembrar que essa espécie corre risco de extinção. /SARA DUARTE e KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS