Com a operação, a Experian passa a ter 99,6 por cento da Serasa.

Os sócios vendedores são Itaú Unibanco, Bradesco, Grupo Santander e HSBC.

Em fato relevante separado, o Itaú informou que receberá 1,7 bilhão de reais por sua parcela na Serasa. O impacto da venda ocorrerá no resultado do banco brasileiro no quarto trimestre, em valor estimado em 1,5 bilhão de reais.