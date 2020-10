Experiência completa de compras na internet é o que conquista e fideliza os clientes da Americanas

A pandemia intensificou a tendência de compras online, mas não é de hoje que a Americanas vem investindo pesado no e-commerce para que os clientes tenham a melhor experiência de compra. Combinando agilidade na entrega com uma enorme variedade de serviços e produtos, a plataforma digital Americanas cumpre seu objetivo ao ser eleita a mais querida dos brasileiros na categoria vendas online, segundo o ranking 2020 do Marcas Mais, publicação promovida pelo Estadão e pela Troiano Branding, que aponta as marcas com as quais os consumidores demonstram maior envolvimento.

A plataforma digital Americanas está no topo da premiação pela sexta vez consecutiva, confirmando o favoritismo entre os consumidores. “Fomos um dos primeiros e-commerces do Brasil. Sempre acompanhamos a evolução do mercado e nos atualizamos para sermos a melhor loja online para o cliente. Entendemos que inovação é fundamental para manter a marca à frente do seu tempo”, diz Jean Lessa, diretor da plataforma digital Americanas. Entre as estratégias, destaca-se a ampliação do modelo de negócio, incluindo lojas parceiras no site pelo modelo do marketplace, o que oferece uma variedade ainda maior de produtos para os clientes: são mais de 39 milhões de itens em mais de 40 categorias diferentes.

Com o Americanas Mundo, a marca também permite aos clientes comprar milhões de produtos de todo o mundo com frete grátis para todo o País. E, focando em oferecer a melhor experiência de entrega aos consumidores, a plataforma digital Americanas também fortaleceu a sua estratégia “omnichannel” para ter mais opções de frete com prazos de entrega cada vez menores. A marca criou ainda serviços como o Entrega na Vizinhança, no qual lojistas parceiros se cadastram gratuitamente para vender pelo site ou pelo aplicativo e entregam os pedidos no mesmo dia da compra para os clientes. O objetivo do serviço é beneficiar diretamente os empreendedores de micro e pequeno porte, que poderão realizar entregas na vizinhança onde está localizada sua loja e, com isso, fidelizar os consumidores.

No campo das iniciativas sociais, a marca possui parcerias, como a com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em que, por meio do projeto Jirau da Amazônia, produtos especiais, fabricados por empreendedores de comunidades ribeirinhas da região, são vendidos no marketplace da plataforma digital Americanas. Todo o lucro das vendas dos itens é revertido para os artesãos dos projetos da FAS presentes na iniciativa.

Outra preocupação atual que faz parte do modelo de negócio da plataforma digital Americanas é a entrega de conteúdos de qualidade, com o objetivo de oferecer a melhor experiência de compra aos clientes. “Nossas ações têm como objetivo levar informações para os clientes, assim como entreter, divertir e alegrar o público, que gosta de consumir conteúdos, principalmente com dicas que podem ser aplicadas no dia a dia”, conta Jean.

Pensando nisso, a marca lançou o Americanas ao Vivo, primeiro projeto de live commerce do Brasil. Com curadoria da comunicadora Camila Coutinho, primeira blogueira de moda do Brasil, o Americanas ao Vivo promove lives com demonstração de produtos no app da marca, para oferecer ao cliente uma experiência de compra inovadora e humanizada. “Estamos aproveitando o bom momento do setor para estarmos ainda mais presentes no cotidiano dos clientes”, finaliza Jean.