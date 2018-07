Experiência é o trunfo corintiano

Roberto Carlos e Ronaldo conquistaram os mais cobiçados títulos do futebol. No currículo dos dois, no entanto, falta a Libertadores. Vencedores e experientes, são a aposta do Corinthians para, enfim, buscar o troféu continental, obsessão no ano do centenário. Hoje, às 21h50, contra o Racing-URU, no Pacaembu, o time dá a largada.

"Encontro um corintiano, dou bom dia e ele responde: Libertadores. A confiança em ganhar a competição é enorme, porque montamos um grande grupo e somos, sim, favoritos", afirma o lateral. "Mas temos de comprovar isso jogando bola." O lateral terá motivos extras de inspiração nas tribunas do Pacaembu: os Da Silva. Os pais, as irmãs e a mulher, Mariana, grávida de oito meses, o prestigiarão.

Ronaldo também mostra otimismo para sua estreia na Libertadores. Mesmo sem jogar há 28 dias, garante estar preparado para dar trabalho aos uruguaios nesta noite. "Me preparei bem." Diz não temer a pressão adversária nem as cobranças das arquibancadas pelo título inédito. "Temos de entrar sem esse peso de obsessão da torcida", ressalta. "A pressão é justa e temos de absorvê-la. Fizemos um grande elenco, com grandes reforços, mas isso não quer dizer que vamos ganhar", reitera o Fenômeno, que joga a competição pela segunda vez - defendeu o Cruzeiro em 1994. Roberto Carlos jogou pelo rival Palmeiras nos anos 90.

Se depender de Mano Menezes, Ronaldo joga a partida toda nesta noite. "Não é época de poupar, estamos jogando o campeonato que sempre dissemos ser o mais importante na temporada", justifica. "Não sei se Ronaldo vai ter condições, mas com o que fizemos durante a semana a chance ficou maior."

Esta é o oitava participação corintiana na Libertadores. Nas anteriores, o mais longe que chegou foi às semifinais em 2000. Fracassar na competição faz do time alvo de provocações dos rivais São Paulo, Palmeiras e Santos, todos campeões. "Não é mole, não, Libertadores virou obrigação", cantam os torcedores, que vão lotar o Pacaembu. Ontem, faixas de torcidas organizadas foram estendidas na Fazendinha. O apoio, claro, será ainda mais forte nesta noite.