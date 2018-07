Experiência prática e material didático instruíram profissional

"A cidade não tinha professor nessa área e o diretor de uma escola estadual me perguntou se eu estava interessado, porque sabia que eu lia muito", lembra Lacerda, de 58 anos. Sem formação específica, ele aprendeu, com a prática e o material didático, como conduzir as aulas.

Em 2009, iniciou a licenciatura em Letras na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Lacerda está no meio do curso e percebeu o quanto perdeu por não se especializar antes. "A gente nota rapidamente os erros e o que tem de ser refeito."

Lacerda faz parte de um grupo de 25 mil professores das redes municipais e estadual que integra o Programa de Formação Inicial, desenvolvido pelo governo baiano com base no Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, do Ministério da Educação.

A meta para 2011 é que 62 mil professores da Bahia integrem o programa. Trata-se do maior programa de qualificação de professores da rede pública no País.

"Essa grande quantidade de professores incluída tem como objetivo corrigir uma distorção histórica, que acabou deixando a Bahia como o Estado com menos professores formados no ensino superior", diz Penildon Silva Filho, diretor do Instituto Anísio Teixeira, responsável pela execução do programa.