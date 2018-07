Experimentos sonoros em show poético O cantor, poeta e compositor Rodrigo Garcia Lopes apresenta hoje, às 20h30, no Sesc Vila Mariana, o show Canções do Estúdio Realidade com músicas do primeiro CD, Polivox (2001), e composições do seu próximo disco. No show, um diálogo entre a poesia, a canção brasileira, os experimentos sonoros e ritmos como o blues, jazz e funk. No repertório, canções como Vertigem, A Solidão, Rito, Perfeitos Estranhos e New York. Rodrigo (voz, violão) se apresenta ao lado dos músicos Marco Scolari (teclado, acordeão e efeitos eletrônicos) e Eduardo Batistella (bateria). O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000.