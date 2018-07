Explicações de Vaccari são ''cínicas'', afirma advogado de cooperados O advogado Paulo Chiecco Toledo afirmou que são "cínicas" as explicações do tesoureiro do PT e ex-presidente da Bancoop João Vaccari Neto sobre as investigações realizadas pelo promotor de Justiça José Carlos Blat. "Atacam o representante do Ministério Público no caso do inquérito criminal, culpam os cooperados pelo não-pagamento dos aportes, atacam o Hélio Malheiros, testemunha ocular do caso, mas não explicam os saques na boca do caixa de milhões de reais e as obras superfaturadas realizadas por empresas criadas pelos próprios diretores, o que é ilícito e antiético", declarou o advogado , ele próprio comprador de um apartamento da Bancoop "que nunca saiu do chão" no empreendimento Altos do Butantã.