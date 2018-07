Explosão atinge capital do Paquistão

Uma grande explosão atingiu Islamabad, a capital do Paquistão, neste sábado, possivelmente causando a morte de várias pessoas. A explosão ocorreu na área do Hotel Marriott, na capital paquistanesa, mas ainda não se sabe ao certo o que a teria causado. Segundo a agência de notícias Reuters, um policial teria dito que a explosão foi causada por um extremista suicida, mas a informação não foi confirmada oficialmente. O impacto destruiu a frente do hotel, segundo a correspondente da BBC em Islamabad, Barbara Plett. Ela também conta que viu vários corpos e feridos no local. Os bombeiros estariam tentando controlar o fogo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.