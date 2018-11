Explosão atinge cinco casas e fere 2 pessoas em Goiás

Cinco casas foram parcialmente destruídas, no início da noite de terça-feira, 29, após uma explosão ambiental ocorrida em um dos imóveis da Quadra 32 da Rua Seis de Março, no Setor Santo André, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia.O motorista Eudiron Pereira Lima, de 30, anos, morador da casa onde tudo começou, foi detido por policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e autuado em flagrante no 2º Distrito Policial, de Vila Brasília, por prática de explosão, crime previsto em lei. Lima já trabalhou em uma indústria que transportava material explosivo e teria levado para casa sobras de um detonador. Durante a faxina, jogou o material no fogo. No momento da explosão, ele estava no quintal, por isso não ficou ferido. A residência, de quatro cômodos, teve a estrutura comprometida.Os estilhaços de telhas e da parede de um dos cômodos derrubaram o muro de uma das casas vizinhas, onde uma criança e uma senhora tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Foram destruídos também telhado e as janelas de outras duas casas e a parte superior de pequeno supermercado que fica a cerca de 30 metros do local. A explosão pôde ser ouvida em um raio de 5 quilômetros.