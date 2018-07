Explosão causa morte de zeladora de escola no Paraná A zeladora Miriam Nascimento Silva, de 40 anos, que trabalhava em uma escola municipal de Mauá da Serra, a cerca de 320 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, morreu hoje em razão da explosão de um latão, provavelmente com tinta. A explosão aconteceu por volta das 7h15 da manhã de ontem, quando ela havia terminado de fazer a limpeza da Escola Municipal Paulo Haruo Sato, que passa por reformas. Os peritos fazem análises sobre o que teria motivado a explosão. A principal suspeita é que a zeladora, que era fumante, poderia ter tentado acender um cigarro e provocado a tragédia. Ao lado do latão foi encontrado um isqueiro queimado. Vizinhos ouviram a forte explosão, que chegou a abrir um buraco no forro de madeira, e correram para a escola. Uma mulher disse que a encontrou em chamas, que foram abafadas com o uso de panos. A zeladora foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de hoje.