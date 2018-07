Explosão causa princípio de incêndio em hospital de SP

Uma explosão em um dos reservatórios do sistema de alimentação de oxigênio do Hospital Casa Verde, na zona norte da capital paulista, causou na madrugada desta terça-feira, 5, um princípio de incêndio, tumulto e transtornos para parte dos 23 pacientes internados. Oito estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Doze viaturas dos Bombeiros foram deslocadas para o hospital às 3h15 e controlaram o fogo rapidamente. Com explosão, ocorrida nos fundos do hospital, houve um princípio de incêndio em um banheiro e a interrupção na energia elétrica no prédio, sendo necessário o acionamento do gerador. Um casal de pacientes idosos que dependia do sistema de oxigênio foi transferido para o Hospital do Mandaqui. A fumaça se espalhou rapidamente, tomando a sala de emergências. Vários pacientes foram transferidos para a sala de enfermaria, que teve as janelas abertas. Ninguém ficou ferido. Apenas uma perícia vai poder confirmar o que causou a explosão. Não foi informado pelo médico de plantão se algum funcionário ou técnico manuseava os reservatórios de oxigênio no momento do acidente.