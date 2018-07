Explosão de bomba em padaria fere três em Porto Alegre

Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em razão da explosão de uma bomba nesta segunda-feira, 9, em uma padaria, na região central de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar da capital gaúcha, um rapaz teria deixado uma mochila com a bomba no local. Um pouco antes da explosão, o proprietário do estabelecimento teria recebido uma ligação avisando que ela seria detonada. Conforme a Brigada Militar, a bomba explodiu por volta das 9 horas no estabelecimento, que fica na Avenida Independência, uma área bastante movimentada de Porto Alegre. Segundo as primeiras informações, um homem de 65 anos, ainda não identificado, ficou gravemente ferido. Uma mulher e outro homem também ficaram feridos. Por volta das 13h30, equipes do Instituto Geral de Perícias e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) ainda estavam na área. A polícia gaúcha vai investigar os motivos que teriam levado à explosão.