Explosão de carro-bomba deixa 7 mortos no Mali, diz grupo rebelde

Um porta-voz do Exército do Mali, Modibo Nama Traoré, confirmou que um carro-bomba havia explodido na cidade, mas que não tinha como fornecer mais detalhes.

Forças francesas estão estacionadas em Kidal desde que expulsaram de lá combatentes ligados à Al Qaeda no fim de janeiro, como parte de uma campanha militar para expulsar militantes islâmicos que tomaram o norte do Mali no ano passado, equivalente a dois terços do país do Oeste africano.

O grupo tuaregue havia inicialmente se aliado aos rebeldes para tomar o controle do norte do Mali, em abril, aproveitando um golpe militar na capital Bamaco. No entanto, o grupo foi rapidamente deixado de lado pelos militantes e agora se opõe a eles.

(Reportagem de Adama Diarra)