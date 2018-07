Explosão de carro-bomba mata pelo menos quatro na capital da Somália

“Vi quatro cadáveres”, declarou uma testemunha da Reuters próxima de uma casa de chá e de uma farmácia danificadas pela detonação.

Ninguém assumiu a responsabilidade de imediato, mas o grupo islâmico Al Shabaab tem detonado bombas e realizado tiroteios na capital da Somália com frequência e prometeu mais ataques depois que perdeu o controle de um importante reduto no litoral do país neste mês.

“Ouvimos uma grande explosão seguida de disparos”, relatou Ahmed Idris, que se encontrava perto do restaurante Village Market. Ele disse que vários morteiros caíram na área pouco antes da explosão.

O Al Shabaab quer derrubar o governo, que diz ser um fantoche de potências ocidentais, e pretende expulsar as tropas de paz da União Africana, ainda a maior responsável pela segurança local, já que o Exército somali está sendo reformado lentamente para compor uma força nacional.

Os militantes vêm sendo repelidos das pequenas cidades sob seu domínio no sul e no centro da Somália por uma ofensiva militar de soldados africanos e somalis. Em 5 de outubro, o grupo perdeu o controle do porto de Barawe, que utilizava como canal para a importação de armas.

(Por Abdi Sheikh)