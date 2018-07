Explosão de carro em posto mata 2 crianças Duas crianças, uma delas de 4 anos, morreram quando o carro em que estavam explodiu, enquanto era abastecido num posto de combustíveis na Rodovia Washington Luis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 18 horas desta quarta-feira, de acordo com a Polícia Militar (PM). Um adulto ficou ferido. O posto, que ficou com o teto totalmente destruído, pertence à rede Metta. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. A primeira criança morreu no próprio carro; a segunda chegou a ser levada a um hospital.