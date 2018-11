Explosão de casa deixa dois feridos em São Paulo Duas pessoas ficaram feridas na manhã de hoje após uma explosão de uma residência no Jardim Duprat, na região do Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), as vítimas, uma mãe e um filho, com ferimentos e queimaduras, foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros não tinham informação sobre a causa da explosão.