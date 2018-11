Explosão de foguete é revés para a Índia A explosão de um foguete indiano não tripulado no sábado deve afetar os esforços do país em avançar no mercado mundial de satélites comerciais, segundo especialistas. A explosão, transmitida ao vivo pela televisão, ocorreu menos de um minuto após a decolagem. A causa está sendo investigada. O acidente foi a segunda derrota para a Índia no setor em 2010 - em abril, houve a queda de um foguete. / AFP