Explosão de gás deixa 2 feridos no Grande ABC-SP Uma pequena explosão de gás numa residência na Vila Assunção, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP), deixou dois feridos no fim da manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram queimaduras de primeiro grau em 40% do corpo e foram encaminhadas para o Hospital Municipal da cidade. De acordo com testemunhas, os homens abasteciam o botijão de gás e não perceberam que havia um vazamento. Um estalo na máquina de lavar roupas causou uma faísca e provocou a detonação. A fachada da casa ficou chamuscada.