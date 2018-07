Explosão de navio sul-coreano deixa cinco mortos

Um porta-voz da Guarda Costeira da Coreia disse que a explosão no navio com capacidade para 4.191 toneladas de carga, com 16 tripulantes - 11 coreanos e cinco birmaneses - a bordo, aconteceu nas águas ao norte da ilha Jawol, perto de Incheon. Cinco pessoas, inclusive o capitão, foram resgatadas.

Pelo menos dois dos tripulantes eram birmaneses, disse o porta-voz. A guarda costeira tentava identificar os corpos dos outros tripulantes.

Imagens da televisão mostraram que a explosão partiu o navio quase em dois, deixando-o meio submerso. Não foi reportado vazamento de petróleo.

O navio seguia para o sul para voltar para Daesan, outro porto na costa oeste, depois de entregar gasolina no porte do Incheon.

A causa da explosão ainda não era conhecida, mas a agência de notícias Yonhap citou o capitão da embarcação, que disse que a explosão aconteceu quando a tripulação drenava vapores de gasolina de um tanque de petróleo no deque para remover os resíduos.

Ele disse que eletricidade estática pode ter inflamado o combustível, provocando a explosão.

(Reportagem de Sun-won Shim)