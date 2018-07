Explosão deixa 18 feridos em trem no Sri Lanka

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba nesta quarta-feira em Colombo, capital do Sri Lanka, segundo informações das forças militares. O alvo da bomba foi um tem lotado. A bomba, colocada perto dos trilhos, explodiu segundos depois da passagem do último vagão do trem, segundo o site do exército local. O incidente ocorreu às 07h10 am, hora local, quando o trem passava entre os distritos de Wellawatte e Dehiwela. Na semana passada, o grupo guerrilheiro dos Tigres Tâmeis foi responsabilizado por um ataque a bomba na estação de Dehiwela, que causou a morte de pelo menos oito pessoas. Os feridos no atentado desta quarta-feira foram levados para hospitais próximos ao local da explosão. A polícia afirmou que a bomba foi colocada em um trilho paralelo ao usado pelo tem. Uma série de recentes atentados a bomba em Colombo foi atribuída ao grupo Tigres Tâmeis. Em fevereiro, 11 pessoas morreram em um atentado suicida contra a principal estação de trem da capital. No norte do Sri Lanka, forças militares realizam uma ofensiva que tem o objetivo de derrotar os rebeldes até o fim deste ano. Os Tigres Tâmeis lutam há 25 anos por um Estado independente para a minoria tâmel no norte e leste da ilha. Cerca de 70 mil pessoas já foram mortas desde o início da guerra civil, em 1983. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.