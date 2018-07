Explosão deixa dois mortos em metalúrgica de SP A explosão de um forno em uma metalúrgica provocou a morte de dois funcionários e deixou outros dois gravemente feridos hoje, no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Onze equipes do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência, além da Polícia Militar (PM). Os dois feridos foram levados para o Pronto-Socorro do Ipiranga e para a Santa Casa. Não há informações sobre a causa do acidente.