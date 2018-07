Explosão destrói caixa eletrônico na zona leste de SP Um quiosque do Banco Itaú instalado no estacionamento de um supermercado da região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, foi completamente destruído na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar (PM), bandidos podem ter usado bombas para estourar o caixa eletrônico e levar o cofre, mas fugiram sem levar nada após a explosão ter causado um dano bem maior que o esperado. A corporação informou que não houve testemunhas e o caso será registrado no 59º Distrito Policial (DP), do Jardim dos Ipês.