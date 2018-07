Explosão destrói casa e revela fábrica de balões

A parte destruída da construção, dividida em quatro casas, é uma edícula de 28 m² anexa à casa dos fundos. Restaram pedaços de material para balões e as paredes, que podem desabar. "Ouvi os estouros e saí correndo com um bebê no colo. Tinha muita fumaça", disse a moradora Elisandra Santos. O vizinho Raimundo dos Santos ligou para os bombeiros. "Com a explosão, as labaredas subiram tanto que o telhado voou."

Dono da casa, Duarte Perez não vive no local e diz não saber sobre a fabricação de balões, que é crime. "O inquilino é meu cunhado e mora de favor." O coordenador da Defesa Civil, coronel Orlando Camargo, disse que a parede entre a edícula e a casa impediu que o fogo se alastrasse. O subprefeito de Aricanduva, Roberto Tamura, disse que não havia denúncia de fabricação de balões no local. O caso foi registrado no 58ª DP.