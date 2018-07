Explosão em apartamento fere cinco em Porto Alegre

Os bombeiros acreditam que resquícios de produtos químicos inflamáveis, usados na dedetização de apartamentos, tenham entrado em combustão quando algum morador riscou um palito de fósforo ou usou o acendedor do fogão a gás, mas a perícia ainda não apontou as causas.

Uma mulher a filha dela, que estavam no apartamento onde ocorreu a explosão, foram internadas no Hospital Cristo Redentor, em estado que inspira cuidados. Um homem, de um apartamento vizinho, permanece no Hospital de Pronto-Socorro, em situação estável. Outros dois feridos, um homem e uma mulher, foram atendidos e liberados.