Explosão em bueiro no centro do Rio fere 2 pedestres Uma pequena explosão em um bueiro feriu duas mulheres na tarde de hoje no Rio de Janeiro. Elas foram atingidas pela tampa na esquina das ruas do Ouvidor e Uruguaiana. Segundo o Corpo de Bombeiros, Luciane Campos Rosa, de 39 anos, e Eliane Silva Medeiros, de 37, foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, na região central da capital fluminense, com escoriações.