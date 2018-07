Explosão em centro da Aeronáutica em SP deixa 1 ferido Uma explosão em um paiol da Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), em São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP), deixou hoje uma pessoa levemente ferida. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que houve "uma sequência de queima de materiais explosivos". O incidente ocorreu por volta das 14h45. "Por medida de prevenção, o CTA isolou a área do paiol atingido e evacuou os militares e civis que estavam em instalações nas imediações", ressaltou a FAB no comunicado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar a CTA no combate ao incêndio. O Comando da Aeronáutica informa que já deu início aos procedimentos para investigar as circunstâncias do incidente.