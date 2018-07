Explosão em churrascaria no ABC fere casal e criança Um casal e uma criança de 3 anos sofreram queimaduras após uma explosão ocorrida em uma churrascaria em São Caetano do Sul, no Grande ABC paulista, no domingo. O menino foi encaminhado para o Hospital Marcia Braido, onde permanece internado, e o padrasto foi levado para o Hospital de Emergência Albert Sabin.