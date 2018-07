Explosão em embaixada da Dinamarca no Paquistão mata três

Pelo menos três pessoas morreram em uma grande explosão ao lado da embaixada da Dinamarca na capital do Paquistão, Islamabad. Segundo testemunhas, várias pessoas foram levadas de maca do local. As causas da explosão ainda não são conhecidas. Duas casas vizinhas foram danificadas e uma enorme cratera foi criada pela força da explosão, ocorrida ao meio dia local (03h00 em Brasília). Moradores da área disseram que viram janelas quebradas e uma grande nuvem de fumaça no local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.