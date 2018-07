Explosão em estaleiro deixa 1 morto e 5 feridos no RJ Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas - quatro em estado grave - após explosão no estaleiro Control, na Avenida do Contorno, em Niterói, Grande Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia acúmulo de gás no tanque de combustível de uma chata, que acabou explodindo, no início da tarde, por causa de uma fagulha. Vizinhos contaram ter ouvido duas grandes explosões. A chata estava num dos deques do estaleiro, que presta serviço de abastecimento em embarcações, e as chamas atingiram rapidamente um galpão. O deslocamento de ar chegou a estilhaçar vidros de prédios vizinhos.