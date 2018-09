Explosão em fábrica de munições no Iêmen mata ao menos 110

O acidente aconteceu um dia depois que confrontos irromperam na localidade entre militantes e o Exército.

Segundo testemunhas, as explosões, possivelmente provocadas por um cigarro, causaram um enorme incêndio na fábrica localizada na cidade de Jaar, na província de Abyan, onde militantes da Al Qaeda e principalmente separatistas de esquerda estão atuando contra as forças do governo.

"Esse acidente é uma verdadeira catástrofe, o primeiro desse tipo a ocorrer em Abyan", afirmou um médico no hospital público. "Há tantos corpos queimados. Não posso nem descrever a situação."

Médicos estimaram 110 mortos, mas disseram que mesmo uma estimativa estava difícil, considerando a dificuldade de contar os restos carbonizados. Segundo eles, algumas vítimas, incluindo mulheres e crianças, seriam enterrados em uma cova coletiva.

Multidões de pessoas ficaram feridas e sofreram queimaduras, segundo os médicos, e corpos ainda estavam dentro da fábrica, que também armazenava pólvora.

Confrontos irromperam em Jaar no domingo entre militantes e o Exército, alimentando os temores do Ocidente e da Arábia Saudita de que o caos no Iêmen beneficiaria o braço da Al Qaeda no Iêmen, no momento em que o governo de 32 anos do presidente Abdullah Saleh vive uma crise.

(Reportagem de Mohammed Mukhashaf)