Explosão em indústria química mata uma pessoa em Taubaté

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na noite deste domingo, 15, em uma explosão nas Indústrias Químicas de Taubaté (IQT), no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Segundo os bombeiros, os feridos foram levados para o Hospital Regional da cidade.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 20h30. De acordo com os bombeiros, os primeiros chamados sobre as explosões foram feitos por vizinhos da empresa, por volta das 19h10.

A causa do incêndio pode ter sido a explosão em um dos reatores da indústria, fabricante de resina e biodiesel.