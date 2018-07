Explosão em loja irregular de fogos mata 2 em Santo André

A explosão ocorreu por volta das 12h15 em uma loja que vendia artigos de época e fogos de artifício em um bairro residencial na região central da cidade.

No início da noite, a prefeitura informou que o pedido de funcionamento do comércio havia sido indeferido em 14 de setembro devido à ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento necessário para a emissão do alvará.

Quatro casas foram destruídas e 30 foram esvaziadas, de acordo com nota da autoridade municipal. Após a retirada dos escombros, a área deverá ser vistoriada pela Defesa Civil.

Mais cedo, a prefeitura havia informado sobre quatro mortes.

Dos feridos, oito tiveram alta, dois seguem hospitalizados e outros dois estão em observação.

(Reportagem de Rodolfo Barbosa e Hugo Bachega)