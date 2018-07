Explosão em mina de carvão na China mata 74 e fere mais de cem Uma explosão em uma mina de carvão matou 74 trabalhadores na província chinesa de Shanxi neste domingo, e dezenas foram resgatados depois de ficarem presos no subsolo durante horas, relatou a agência estatal Xinhua. A agência disse que 436 mineiros trabalhavam quando o acidente ocorreu na mina de Tunlan, pertencente ao Grupo Shanxi Jiaomei, na Cidade Gujiao, perto da capital provincial Taiyuan. Muitos foram rapidamente levados à superfície, mas pelo menos 60 trabalhadores ficaram soterrados. A equipe de resgate disse que alguns desses conseguiram entrar em contato com suas famílias pelo celular. A Xinhua informou que 114 trabalhadores estão hospitalizados e cinco permanecem em estado crítico. A explosão de gás aconteceu um dia depois que altos funcionários da província realizaram uma conferência sobre segurança na minas, na qual se comprometeram a tentar pôr fim aos acidentes fatais nesses locais. A indústria de mineração da China é a mais perigosa do mundo, embora a agência Xinhua tenha dito que a mina de Tunlan tinha boa reputação por não ter registro de acidentes na última década. Um total de 3.786 mineiros morreram em explosões de gás, alagamentos e outros acidentes em 2007, enquanto as empresas, muitas vezes ignorando medidas de segurança, apressam-se para atender a demanda de uma economia em expansão. A mina onde ocorreu a explosão deste domingo produz carvão para a indústria de aço e pode produzir cinco milhões de toneladas por ano, disse a Xinhua.