Explosão em mina deixa 2 desaparecidos e fere 13 em SC

Uma explosão em uma mina de carvão da empresa Catarinense, na madrugada desta segunda-feira, 5, na cidade Lauro Müller, no sul do Estado de Santa Catarina, já deixou ao menos duas pessoas desaparecidas. O acidente ocorreu minutos antes da troca de turno dos operários. Como os túneis são bem longos, o contato entre bombeiros e as vítimas presas nestas cavidades é facilitado. A explosão, que aconteceu por volta das 4 horas, pode ter sido causada durante a realização de uma solda, de acordo com os bombeiros. Os bombeiros de Criciúma, em Santa Catarina, continuam as buscas por dois funcionários da mina da De acordo com o major Carlos Moisés da Silva, do batalhão do Corpo de Bombeiros de Tubarão, do total de 30 funcionários, 28 já foram retirados do interior da mina, Entre os funcionários, há 13 deles com ferimentos leves. A procura pelos dois desaparecidos está sendo dificultada pelo grande volume de fumaça no interior dos corredores, já que o sistema de exaustão da mina está desligado, prejudicando a visualização, segundo os bombeiros.