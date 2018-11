Explosão em obra da transposição deixa 3 mortos Uma explosão no início da noite de ontem no lote 12 do canteiro de obras da transposição do Rio São Francisco, no município de Sertânia, a 316 quilômetros do Recife, provocou a morte de três trabalhadores. Outros 10 ficaram feridos, três deles em estado grave. De acordo com o delegado de plantão da área, Édson Augusto Lins de Andrade, até as 23 horas os corpos ainda não haviam sido removidos do local, aguardando a chegada de peritos do Instituto de Criminalística. "Somente depois da perícia, os corpos serão removidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru", afirmou ele.