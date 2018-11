Explosão em obra no sertão de Pernambuco mata 3 Um acidente em um canteiro de obras da transposição do Rio São Francisco, no município de Sertânia, a 316 quilômetros do Recife, ocorrido por volta das 18 horas teria provocado a morte de três trabalhadores e ferimentos em outros dez. As informações preliminares são do tenente Geron Lins de Albuquerque,oficial de área do 3º Grupamento de Bombeiros de Serra Talhada, no sertão pernambucano.